الزراعة تتابع برامج إنتاج تقاوى الخضر وتتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالتعاون مع المراكز والجهات البحثية المصرية والاجنبية في برامج انتاج تقاوى الخضر لسد العجز وتقليل الفاتورة الاستيرادية.



وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين

استقبل المعهد الخبير الكوري البروفسور ليم يونج من جامعة كانجوون والوفد المرافق له ممثلة لبعض شركات القطاع الخاص بكوريا الجنوبية في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية.

زراعة الاصناف الكورية

وقال الدكتور الفونس جريس وكيل المعهد لشئون الانتاج وقسم بحوث البطاطس أن الوفد قام بزيارة اقسام بحوق الخضر بالدقي بحضور د أسامة سيف الدين رئيس القسم وذلك

لمتابعة تقييم زراعة الاصناف الكورية من البطاطس واجراء عملياتةالتهجبن بين الاصناف من خلال برنامج للانتخاب لصفات الجودة والتصنيع في البطاطس كما شملت الزيارة محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية برئاسة د عصام الأطرش مدير المحطة.

وكان في استقبالهم الدكتور أماني عطية الأستاذ بقسم البطاطس والتكاثر الخضري، و الدكتورة رشا رمضان والدكتور محمد مصطفى بقسم البطاطس،، و تمت معاينه الأصناف المزروعة وأخذ عينات منها لإجراء القياسات العملية وقد أشاد الجانب الكوري بالجهد المبذول من أعضاء قسم بحوث البطاطس بالدقي و اعضاء محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية.