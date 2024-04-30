تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين خلال أبريل

توسع نشاط المصانع في الصين خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي, إذ أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي بلغ 50.4 نقطة في أبريل.

المصانع في الصين

وجاءت قراءة المؤشر متماشية مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" والتي كانت عند 50.3 نقطة، إلا أن المؤشر تراجع قليلا من 50.8 نقطة المسجلة في مارس،علما أن الخمسين نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

وقال، كبير الإحصائيين في الهيئة، تشاو تشينغ خه، إن الرقم لا يزال فوق خط الازدهار والكساد، مما يشير إلى أن أنشطة قطاع الصناعات غير التحويلية في الصين واصلت توسعها خلال الشهر الجاري وفق وكالة "شينخوا".

وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات في الصين بلغ 50.3 خلال أبريل الجاري، انخفاضا من 52.4 المسجل خلال مارس الماضي، ما يعكس تراجع النمو.

وشهدت الخدمات المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والنقل البري وقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزيون والبث عبر الأقمار الاصطناعية في الصين نموا سريعا في أبريل الجاري، في حين سجلت الخدمات في قطاعي سوق رأس المال والعقارات انكماشا.

وارتفعت مستويات النشاط في قطاع البناء في الصين مع تسارع بناء مرافق البنية التحتية، حسبما أفاد تشاو.

ووصل المؤشر الفرعي لقطاع البناء إلى 56.3 خلال الشهر الجاري، مرتفعا من 56.2 المسجل خلال الشهر السابق. ووصلت قراءة توقعات أعمال القطاع إلى مستوى مرتفع بلغ 56.1، مما يظهر الثقة المتزايدة لشركات البناء في التطورات الأخيرة في الصناعة.

صندوق النقد الدولي يعزز توقعاته لنمو اقتصاد آسيا خلال 2024

صندوق النقد الدولي

عزز صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في آسيا في 2024، و توقع أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 4.5% العام الحالي، أي أعلى بـ 0.3% من توقعات سابقة في أكتوبر الماضي.

وقد أخذت أحدث البيانات في الاعتبار التوقعات الأعلى للنمو في الهند، والتحفيز الحكومي في الصين الذي من شأنه أن يدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم ورجح صندوق النقد نمو الاقتصاد الصيني بـ 4.6% في 2024،والاقتصاد الهندي 6.8% هذا العام.

وأكد أن نمو اقتصاد الصين في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع بفضل الصادرات القوية والطلب على الصناعات التحويلية، ما قد يدفع إلى مراجعة صعودية أخرى للتوقعات.