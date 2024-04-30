جهود امنية مكثفة لكشف غموض عامل باشعال النيران بجسده بالاسكندرية

تكثف الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية جهودها لكشف غموض قيام عامل باشعال النيران بجسده بسبب خلافات الميراث مع اشقائه بمنطقة الدخيلة بغرب الاسكندرية

كان اللواء مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من العميد ياسر القطان مامور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورد إخطارا من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول المدعو ( فارس.ج.ش) 24 سنة ،عامل، مقيم شارع ورشة البلاط، دائرة القسم، مصاب بحروق متفرقة شديدة، من الدرجات الثلاث بنسبة 85%.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص والمعاينة، أن المصاب حالته حرجة ولا يمكن استجوابه. وبسؤال زوجته (سماح.م.أ) ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بقيام زوجها المذكور بإشعال النيران بنفسه مستخدمًا مادة معجلة الاشتعال ( البنزين ) وذلك أثناء تواجده أمام الشقة سكنهما بدائرة القسم.

واوضحت الزوجة ان زوجها قام باشعال النيران بنفسه ، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات بينه وأشقائه بسبب الميراث، ولم تتهم أحد بالتسبب في إصابته.

وبسؤال أحد جيران المتوفى أيد ما جاء بأقوال الزوجة، وقرر أن المذكور اشعل النيران في نفسه.،أيد الواقعة شاهد رؤية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث سؤال شهود الواقعة ، امر رئيس النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .