الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022 ، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2022 .

وأشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023، وتضمنت الات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار، وزيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار.

وأشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023 وتضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولا، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار ،ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 2.8مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

تحويلات المصريين العاملين بالكويت

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في ابريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت طبقا لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.