تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، الحكم على نجار لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، لغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

غدًا .. محاكمة المتهم بقتل شقيقه بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة نجار، ومقيم ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه " أحمد م ع"، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الإرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أداة بطشه سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنات قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه ولم يردعه فراقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية -المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد إرتكابه لجنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدراً بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، حكما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لعامل، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وإطلاقه أعيرة نارية فى حفل زفاف، ما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11727 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2911 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "خالد. م"، 19 سنة، عامل، لأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها او إحرازها.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل، لجلسة 29 يونيو لسماع شهود الإثبات.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المجني عليه على يد المتهم "س. إ" وآخرين.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، كما لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.