العنف الجنسي في سيراليون.. ما الفرق الذي أحدثته حالة الطوارئ الوطنية؟

اتخذ رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو خطوة جريئة بإعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي في عام 2019.

وبعد مرور خمس سنوات، تستكشف بي بي سي أفريكا آي ما إذا كان الناجون من الهجمات يحصلون على العدالة.

في مدينة ماكيني، على بعد ثلاث ساعات بالسيارة شرق فريتاون، عاصمة سيراليون، تجلس أم شابة خارج منزلها مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات.

تصف أنيتا، وهو ليس اسمها الحقيقي، اليوم في يونيو 2023 عندما وجدت طفلها الصغير والدماء تقطر من حفاضها.

وتقول: "كنت أعمل لدى هذه المرأة، وقد أعطتني مهمة صباح يوم السبت للذهاب إلى السوق"، موضحة أنها تركت طفلها بعد ذلك مع صاحبة عملها وابنها البالغ من العمر 22 عامًا.

وقال: "لقد أخذ طفلتي ليشتري لها الحلويات والبسكويت. لقد كانت كذبة".

وعندما عادت، أدركت أن ابنتها مفقودة. وبعد البحث عنها لبعض الوقت، تم لم شملهم ولكن الأم البالغة من العمر 22 عامًا تمكنت من رؤية أن الطفلة كانت تنزف. أخذتها إلى المستشفى وبعد جولتين من الغرز، تأكد أنها تعرضت للاغتصاب.

"بدأت الممرضات بفحص الطفل، وقلن: يا إلهي، ماذا فعل هذا الرجل بهذا الطفل؟" حتى أن الطبيب الذي كان يعالج طفلي بكى".

ذهبت أنيتا إلى الشرطة لكن الرجل هرب ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه منذ عام.

وتقول: "لقد وضع الرئيس قانوناً يقضي بإلقاء القبض على كل من يغتصب الأطفال وإرساله إلى السجن"، وهي غاضبة من عدم اتخاذ أي إجراء على ما يبدو.

وهي تشير إلى قانون أكثر صرامة بشأن الجرائم الجنسية تم وضعه قبل خمس سنوات بعد أن أعلن الرئيس مادا بيو حالة الطوارئ بشأن الاغتصاب.

وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2018 عندما سار مئات الأشخاص الذين كانوا يرتدون قمصانًا بيضاء مكتوب عليها عبارة "ارفعوا أيديكم عن بناتنا" في فريتاون.

صدمت أنباء اغتصاب طفلة أخرى الأمة، حيث أصيبت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات بالشلل من الخصر إلى الأسفل. وأفيد في ذلك الوقت أن حالات العنف الجنسي تضاعفت تقريبًا في غضون عام واحد، وكان ثلثها يتعلق بالأطفال. لقد طفح الكيل بالسيراليونيين.

سمحت حالة الطوارئ التي استمرت أربعة أشهر اعتبارًا من فبراير/شباط 2019 للرئيس بتحويل موارد الدولة إلى معالجة العنف الجنسي.

قانون الجرائم الجنسية

فرض قانون الجرائم الجنسية المحدث عقوبات أكثر صرامة على الاعتداء الجنسي.

وتمت زيادة أحكام الاغتصاب إلى ما لا يقل عن 15 عاما، أو مدى الحياة إذا كان الأمر يتعلق بطفل. تم إنشاء محكمة نموذجية للجرائم الجنسية لتسريع المحاكمات في فريتاون في العام التالي.

ويبدو أنه قد تم إحراز بعض التقدم، حيث انخفضت حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها بنسبة 17٪ تقريبًا، من ما يزيد قليلاً عن 12000 حالة في عام 2018 إلى ما يزيد قليلاً عن 10000 حالة في عام 2023، وفقًا لإحصاءات الشرطة.

إن خلق وعي متزايد وإنشاء هياكل جديدة هو شيء، ولكن التأكد من حصول الناس، مثل ابنة أنيتا، على العدالة هو شيء آخر.

مبادرة رينبو هي مؤسسة خيرية وطنية تعمل مع الناجين من العنف الجنسي. وتقول إنه في عام 2022، وصل 5٪ فقط من القضايا الـ 2705 التي تعاملت معها إلى المحكمة العليا.

إحدى القضايا هي الموارد المتاحة لأولئك الذين من المفترض أن ينفذوا القانون.

في مركز الشرطة في ماكيني حيث أبلغت أنيتا عن اغتصاب ابنتها، يقول المشرف أبو بكر كانو الذي يقود وحدة دعم الأسرة (FSU) إنهم يتلقون حوالي أربع حالات اعتداء جنسي على الأطفال كل أسبوع.