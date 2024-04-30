النائب أيمن محسب: زيارة أمير الكويت لمصر الأولى من نوعها وتأتي في توقيت بالغ الأهمية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية الزيارة التي يقوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء إلى مصر، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، وما يجمعهما من تاريخ حافل ممتد عبر عدة عقود، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الكويتية تتميز بطبيعة خاصة، فهي علاقات متجذرة وتاريخية جمعت بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "محسب"، أن زيارة الأمير الكويتي هي الأولي له منذ توليه الحكم، وتأتي في توقيت دقيق للغاية في ظل صراعات إقليمية، تهدد إستقرار المنطقة، وهو ما يتطلب موقف عربي موحد للحفاظ علي استقرار المنطقة في ظل التهديدات التي تحاصرها، خاصة ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة،مؤكدا أن الزيارة تأتي تتويجا لهذه العلاقات وترسيخا لأواصرها وتأكيدا على السعي إلى تطويرها في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن تشهد الزيارة مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورفعها بما يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 305ملايين دولار في 2022.