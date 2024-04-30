رسوم مرتفعة... معاناة المهاجرين بأوغندا لإرسال أموالهم إلى أوطانهم

يتعين على جيري لوكيندو مبوكاني، إجراء عدة حسابات عندما يرسل أموالاً إلى والدته المسنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي كمبالا، بأوغندا، حيث عاش مبوكاني لمدة 16 عاماً، عليه أولاً شراء الدولار الأمريكي. وذكر أن تحويل ما يقرب من 100 دولار (80 جنيهًا إسترلينيًا) من الشلن الأوغندي سيكلف حوالي 3 دولارات.

ويضيف أيضًا رسوم السحب البالغة 7 دولارات، حتى لا تتحمل والدته رسومًا عند استلام الأموال.

ويرسل هذه التحويلات من خلال الأموال المحمولة، وعادة ما تكون التحويلات الرقمية عبر الهاتف، وليس من خلال موقع فعلي مثل البنك أو مكتب البريد أو شركة تحويل الأموال على غرار ويسترن يونيون. بالقيمة الحقيقية، يمكن تناول 10% من المبلغ كرسوم.

يعرف مبوكاني، الرئيس التنفيذي لشبكة المنظمات التي يقودها اللاجئون (ريلون)، أنه ليس وحيدا على الإطلاق.

أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، هو أنه بحلول عام 2030، يجب أن تكون رسوم التحويلات أقل من 3٪، ويجب ألا يزيد إجمالي رسوم إرسال واستقبال الأموال بين زوج من البلدان عن 5٪. يعتقد بعض الباحثين أن الهدف الأول يجب أن يكون أقل من 3% حتى يكون في المتناول حقًا.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يمكن أن يولد 32 مليار دولار، حتى بصرف النظر عن وفورات التكلفة المباشرة.

وذلك لأن التحويلات لها تأثيرات قوية على الاقتصاد، ويميل الناس إلى إرسال المزيد من التحويلات عندما تكون الرسوم أقل.

ومع ذلك فإن العالم بعيد كل البعد عن تحقيق هذا الهدف، وفقا للبنك الدولي، يبلغ المتوسط ​​العالمي 6.2%، أي أكثر من ضعف الهدف.

يعد إرسال الأموال إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أمرًا مكلفًا بشكل خاص، حيث يبلغ متوسط ​​رسوم المعاملة 7.4%. بالنسبة لمجموعات معينة من البلدان، يمكن أن ترتفع نسب الرسوم بشكل كبير إلى خانة العشرات.

أحد أسباب ارتفاع الرسوم هو التنظيم غير المتسق.

يقول نيكا ناجافي إنه داخل أفريقيا، لا يمكن لشركة الدفع استخدام ترخيص واحد عبر بلدان متعددة. وهي رئيسة مجموعة النمو في Onafriq، وهي شبكة دفع رقمية تمتد عبر أكثر من 40 دولة أفريقية.

والنتيجة هي أنه حتى بين الدول المتجاورة التي تتمتع بتجارة قوية وحركة سكانية متكررة، لا يمكن دائمًا تدفق الأموال بحرية. على سبيل المثال، تقول السيدة ناجافي، إن التحويلات بين توغو وبنين متكررة ومباشرة، ويساعدها وجود عملة مشتركة.

ومع ذلك، لا يمكن بسهولة إرسال الأموال بين توغو ودولة مجاورة أخرى، وهي غانا.