ارتكبوا 6 جرائم.. ضبط تشكيلين عصابيين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

ضبط التشكيلات العصابية

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين ارتكبوا (6) حوادث متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل أصدرت النيابة المختصة، قراراً بتجديد حبس عاطلين، بتهمة حيازة كمية من الهيروين ومخدر البودر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كيلو جرام هيروين، وكمية من مخدر البودر، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار بمنطقة دار السلام.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل، لجلسة 29 يونيو لسماع شهود الإثبات.



وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المجني عليه على يد المتهم "س. إ" وآخرين.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، كما لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.