كان يلهو مع زملائه.. غرق شاب في نهر النيل بأطفيح

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب، غرق في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح في الجيزة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بإحدى القرى التابعة لمركز أطفيح.

وعلى الفور انقل رجال الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا كان بصحبة أصدقائه، وأثناء الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وفي وقت سابق تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على من انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بقرية الكداية بمركز ومدينة أطفيح جنوب المحافظة.

وتلقى المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث غرق في قرية الكداية. على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ النهري لتكثيف الجهود والبحث عن الشاب الذي فقد في أعماق النيل أثناء ممارسته للسباحة، وجري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.