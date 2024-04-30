مسلحون يحرسون مزارع الكاكاو في أوغندا مع ارتفاع الأسعار

قام بعض المزارعين في أوغندا باستئجار مسلحين لحماية الكاكاو الذي ينتجونه بينما يحاول اللصوص الاستفادة من القيمة المتزايدة للمحصول.

مسلحون من أوغندا

وصلت أسعار الكاكاو العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ يعيق الطقس الجاف الزراعة في غانا وساحل العاج، أكبر منتجي الكاكاو في العالم.

وفقًا لموتانجا جريس، مزارع الكاكاو الأوغندي والرئيس التنفيذي لشركة Mkulima Exports Uganda، فإن ما يقرب من 30٪ من حبوب الكاكاو المنتجة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا تُسرق.

وقال لبي بي سي نيوزداي إن المزارعين في البلاد يستعينون بحراس مسلحين وكلاب في محاولة لحماية الكاكاو، وهو عنصر رئيسي في منتجات مثل الشوكولاتة والآيس كريم والكعك.

وقال: "الكاكاو في البلاد الآن يشبه الكعكة الساخنة، فالشخص يأخذ القليل لكنه يأخذ الكثير والكثير من المال".

سجل سعر الكاكاو رقما قياسيا جديدا مدفوعا بتغير المناخ والظروف الجوية السيئة، مما أثر على السوق التي شهدت بالفعل ارتفاع أسعار شوكولاتة عيد الفصح في أوروبا.

حبوب الكاكاو

في أحدث ارتفاع في الأسعار ، تم تداول حبوب الكاكاو فوق 10000 دولار (8000 جنيه إسترليني) للطن في أسواق السلع العالمية ، بزيادة 2000 دولار عن الأسبوع الماضي.

وعانت ساحل العاج وغانا، أكبر مصدرين للكاكاو في العالم، من ضعف المحاصيل بعد موجات الجفاف في فبراير شباط في أعقاب هطول أمطار غزيرة في ديسمبر كانون الأول.

ستكلف العلامات التجارية الشهيرة لبيض عيد الفصح الآن 50٪ أكثر من العام الماضي ، مما يجبر الشركات على الترويج لحلوى عيد الفصح غير الشوكولاتة مثل أرانب البسكويت.

ذكرت بلومبيرغ أن الحلويات ذات المستوى المتدني أو الخالية من الشوكولاتة تماما أخذت تظهر بشكل متزايد على أرفف المتاجر في الدول الغربية بسبب ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو، وفق روسيا اليوم.

على سبيل المثال، دونات الشوكولاتة اللامعة هو أحدث إضافة إلى منتجات "كيت كات" التي تنتجها "هيرشي"، ولكن هذه المرة الدونات مغطى جزئيا بالشوكولاتة وليس بالكامل.

وطرحت شركة "نستله" في المملكة المتحدة لوح شوكولاتة بنكهة البندق يزن أقل بمقدار الثلثين بالمقارنة مع العلامات التجارية الأخرى التي تنتجها الشركة.

في المقابل بدأت الشركات بزيادة عدد المنتجات التي تحتوي على الكراميل وزبدة الفول السوداني كبديل للشوكولاتة.

وترتبط الزيادة القياسية في أسعار حبوب الكاكاو بعدة عوامل أدت لانخفاض محاصيلها من أهمها الجفاف، وتغيرات المناخ.

وقد ظلت أسعار هذه الحبوب المهمة لصناعة حلوى الشوكولاتة طوال 40 عاما، تحت مستوى 3.5 ألف دولار للطن، لكنها الآن تتجاوز 6 آلاف دولار.

مع ارتفاع الأسعار حاول المنتجون إلقاء أعباء زيادة الأسعار على عاتق المستهلكين، لكن الحلوى ليست منتجات حيوية ضرورية للحياة، ولذلك سرعان ما أدى ذلك لانخفاض المبيعات، ما دفع الشركات المنتجة لابتكار حلول أخرى لتخفيض الأسعار، وهو تقليل كميات الشوكولاتة.

يحتل الكاكاو مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقه الطيب فضلًا على احتوائه لفوائد متعدده أبرزها خصائصه المضادة للأكسدة، بحيث تحمي الأعصاب من التلف والالتهاب، واحتوائه على مادة الكاتيكين لها تأثير في تحفيز نمو الذاكرة طويلة المدى، تحسين تدفق الدم إلى الدماغ عن طريق إفراز أوكسيد النيتريك، يحسن تناول الكاكاو من الانخفاض المعرفي وفقدان الذاكرة لدى كبار السن، الذي قد يتطور إلى الخرف ومرض الزهايمر.

كما يساعد تناول الكاكاو على إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة، ويمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يحمي من تليف الكبد وداء السكري.