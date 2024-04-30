وفاة خالد عقيلة صالح نجل رئيس مجلس النواب الليبي

توفي اليوم الثلاثاء خالد عقيلة صالح نجل رئيس مجلس النواب الليبي بعد صراع طويل مع المرض.

‏فيما تقدم مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بخالص التعازي والمواساة لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في وفاة نجله.

فيما تقدم مجلس النواب الليبي بالتعزية لرئيس البرلمان في وفاة نجله، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأعرب أعضاء البرلمان الليبي عن خالص مشاعرهم وتعاطفهم مع رئيس المجلس في هذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يمنحه الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.