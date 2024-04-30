المدفعية تطلق عددا من الطلقات احتفاء بزيارة أمير الكويت.. فيديو

أطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفاء بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لمصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مطار القاهرة، ثم توجها إلى قصر الاتحادية في موكب مهيب يتقدمهما الدرجات النارية في استعراض رئاسي.

وتم عزف النشيد الوطني للدولتين واستعراض حرس الشرف الرئاسي، وسيتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

وفي ذات السياق أكد هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، على أن الزيارة تحظى بترحيب كبير مشهود للجميع على المستويين الرسمي والشعبي للبلدين الشقيقين.

وتابع "كمال" في تصريحات خاصة للوفد، العلاقات الكويتية المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية .

واستكمل: "يترقب الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد السواء ان تكون هذه الزيارة لتعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة بالفعل بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات جديدة ومتعددة تعود بالنفع على البلدين الكبيرين في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دوله الكويت الشقيقة".



واختتم هاني كمال، بكلمات من القلب لسمو الأمير الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح و هى لسان حال كل المصريين ( حللت أهلا ونزلت سهلا) .