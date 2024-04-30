الاتحاد الأوروبي يقيد أحكام التأشيرة للمواطنين الإثيوبيين

سيحدد الاتحاد الأوروبي (EU) تأشيرات الدخول للأشخاص من إثيوبيا، وذلك لأن الحكومة الإثيوبية لم تساعد في استعادة المواطنين الذين يقيمون في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

الاتحاد الأوروبي

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ذلك في بيان، لن يحصل الإثيوبيون على تأشيرات للدخول المتعدد بعد الآن، أيضًا، لن يتم إعفاء الإثيوبيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمية من رسوم التأشيرة.

سيستغرق الحصول على التأشيرة وقتًا أطول أيضًا، وقال الاتحاد الأوروبي إن المدة كانت 15 يوما، والآن ستكون 45 يوما.

ولم ترد إثيوبيا بعد.

قرر الاتحاد الأوروبي، ذلك لأنهم يعتقدون أن إثيوبيا لا تفعل ما يكفي لاستعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه القيود لن تستمر إلى الأبد، لكنهم لم يذكروا متى ستنتهي.

يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الكثير من الأشخاص القادمين من بلدان أخرى، وفي العام الماضي، دخل حوالي 380 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، وهذا هو الأكبر منذ عام 2016.

التقى المسؤولون الحكوميون في واشنطن بحوالي عشرة من أفراد عائلات الأشخاص الذين قتلوا عندما تحطمت طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا في عام 2019.

تريد العائلات من وزارة العدل إعادة إحياء التهمة الجنائية ضد الشركة.

و شركة Boeing إلى تسوية في عام 2021 سمحت لها بتجنب الملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال على المنظمين الذين وافقوا على Max.

وتوصلت شركة بوينج إلى تسويات سرية مع عائلات الركاب الذين لقوا حتفهم، لكن أقارب القتلى في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية يواصلون الضغط على وزارة العدل لمقاضاة الشركة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في تكساس، حيث تم تقديم التسوية.

وأبلغ مسؤولون بالوزارة الأمريكية يوم الأربعاء أقاربهم أن الوكالة لا تزال تدرس الأمر.

وبعد الاجتماع عقد أفراد الأسرة مؤتمرا صحفيا أعربوا فيه عن خيبة أملهم من وزارة العدل.

وقالت زيبورا كوريا، التي فقدت والدها جوزيف كوريا في الحادث: "لقد أصابني اجتماع اليوم مع وزارة العدل بالإحباط الشديد، لم يعد الأمر يتعلق بالعدالة بعد الآن، ولم يعد يتعلق بإساءة تطبيق العدالة بالنسبة لنا بعد الآن، إنه يتعلق بالسلامة العامة".

وتعهد بول كاسيل، محامي العائلات، "بمواصلة القتال" إذا تحركت وزارة العدل لإسقاط التهم الموجهة ضد بوينغ هذا الصيف.

أضاف كاسيل "يبدو لنا أن وزارة العدل تواصل منح شركة ثرية وقوية وذات علاقات جيدة مزايا لن يحصل عليها أي متهم آخر في نظام العدالة الجنائية. وإذا تحركت وزارة العدل لرفض التهم الموجهة ضد بوينغ هذا الصيف، فإننا سوف نقاتلهم في كل فرصة ".

لقد كان لقاءً عاطفياً، بحسب نادية ميليرون، التي توفيت ابنتها سامية ستومو في حادث تحطم الطائرة عام 2019.

"الناس غاضبون الناس يصرخون"، قالت ميليرون، التي شاهدت الحدث عبر الإنترنت من منزلها في ماساتشوستس بينما كان زوجها يحضر شخصيا، بدأ الناس يتحدثون عن أشخاص آخرين”.

يعتقد الأقارب أن وزارة العدل “تتجاهل جبلًا من الأدلة ضد شركة بوينغ. قالت: "إنه أمر محير" .

وفقًا لميليرون، قال جلين ليون، رئيس قسم الاحتيال في القسم الجنائي بوزارة العدل، إن وكالته قد تمدد مراجعتها إلى ما بعد هذا الصيف، أو تسعى إلى محاكمة شركة بوينغ بتهمة الاحتيال على المنظمين الذين وافقوا على ماكس، أو تطلب محاكمة ضد شركة بوينغ. القاضي بإسقاط التهمة.