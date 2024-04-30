محافظ الدقهلية يتابع اعمال لجنة تحديد الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة اعمال اللجنة المشكلة لتحديد الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقري والتوابع، وطالب مختار بضرورة الانتهاء من اعمال اللجنة بجميع المراكز والمدن والاحياء والقري خلال 24 ساعة مرفقا بالاعمال كشوف الاحداثيات اللازمة وتسليمها غدا للمحافظة، واشار مختار ان اعمال اللجنة بكل مركز ومدينة وحي وقرية وتابع تستهدف التمهيد لبدء التعامل علي ملفات التصالح للمواطنين بنطاق المحافظة..

وفي هذا السياق اكد "مختار" علي ضرورة استيفاء طلبات التصالح خاصة فيما يتعلق بتقديم شهادة الاحداثيات المقررة للمواقع المتصالح عليها كل في نطاقه وذلك برسوم ميسرة تخفيفا للعبئ عن المواطنين، واشار "مختار" ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة واكد علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن كما اكد علي ان هناك 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف قد تزداد الي 200 الف ملف وفقا لما هو متوقع استقباله من طلبات جديدة، واشار مختار ان العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم..

حضر الاجتماع وكلاء وزارة الزراعة والاسكان و رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومسئولي حماية الاراضي بمديرية الزراعة والاصلاح الزراعي ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة والمراكز والمدن والاحياء والمتغيرات المكانية والمكتب الفني بالمحافظة