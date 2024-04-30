وزير التجارة في المنتدى المصري البيلاروسي: الحكومة بذلت جهدا كبيرا لتحسين مناخ الاستثمار

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس اللجنة المشتركة المصرية البيلاروسية، إن الاجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة للسوق المصري والبيلاروسي، وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل والبناء على نقاط القوة والمميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

وأضاف في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزما متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التي تركز على بناء وتحسين البينة التحتية للدولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

وتابع، أن الحكومة طرحت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تبسيط إقامة المشاريع وتشجيع القطاع الخاص وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويضم كافو الوزراء المعنيين.

وأعرب رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بيلاروسيا، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ورئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن هذه الزيارة تاريخية لأنها للمرة الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بيلاروسيا ومصر، موضحا أن الزيارة حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم استقرار العديد من المناطق في العالم، بالأخص في المشكلات المالية والاقتصادية، التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة.

وأكد أنه اليوم وقع مع رئيس وزراء مصر العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تقوية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، والتي تعزز من شروط التعاون بين الدولتين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الوفد المرافق لرئيس وزراء بيلاروسيا يعكس ما نتطلع إليه من دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات المصرية البيلاروسية.

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس وزراء بيلاروسيا تطرقت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء بيلاروسيا.