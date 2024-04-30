الدقهلية تشن حملات لرفع الاشغالات وإزالة معوقات الحركة المرورية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية في متابعة اعمال وجهود رفع الاشغالات وازالة معوقات الحركة المرورية بالطرق العامة والاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الاجراءات فورا حيال المخالفات.

وحرص مختا، على متابعة جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا وحي شرق المنصورة المنصورة، وذلك باشراف ومتابعة الاستاذه غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا والاستاذ محمد امين رئيس حي شرق المنصورة، حيث تم تنفيذ حملات ازالة اشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المدن المذكورة بمتابعة السادة نواب رؤساء المراكز والمدن المشار اليها، وبمشاركة قوات الشرطة استهدفت هذه الحملات تيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وشدد محافظ الدقهلية، على متابعته الشخصية يوميا لانشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة العمل الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات وفي مقدمتها الخدمات المرورية ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحرص الكامل علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين بالمحافظات.