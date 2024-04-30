رئيس وزراء بريطانيا يصف حادث الطعن في لندن بـالمروع

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حادث الطعن الذي وقع في وقت سابق اليوم الثلاثاء في منطقة "هينو" شمال شرقي العاصمة لندن، بـالمروع.

وأعرب سوناك في منشور عبر منصة "إكس" عن تعاطفه مع المتضررين وعائلاتهم وعن شكره لخدمات الطوارئ لاستجابتها السريعة للحادث، مشيدا بشجاعة قوات الشرطة في موقع الحادث.

بدورها، أعلنت خدمات الإسعاف في لندن إصابة خمسة أشخاص جراء حادث الطعن ونقلهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت منفذ الهجوم البالغ من العمر 36 عاما كما أغلقت محطة مترو الأنفاق في شمال شرقي العاصمة لندن.

جرحى في حادث طعن قرب محطة مترو بالعاصمة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إصابة عدد من الأشخاص بينهم شرطيان, جراء تعرضهم للطعن من قبل شخص قرب محطة مترو الأنفاق واقعة شمال شرقي العاصمة لندن.

وقالت الشرطة إن رجلا كان يحمل "سيفا" قام بطعن عدد من الأشخاص واثنين من أفراد الشرطة مشيرة إلى أنه جرى اعتقال منفذ الهجوم, البالغ من العمر 36 عاما.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الشرطة قامت بإغلاق محطة مترو أنفاق هينو في منطقة "ايلفورد".

وفي السياق أعرب عمدة لندن صادق خان, عن صدمته إزاء حادث الطعن.. وقال خان - في بيان - إنه سيتم تسيير دوريات إضافية لتأمين المنطقة في أعقاب الحادث.

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة ترسيخ مبادئ التعايش السلمي

شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة ترسيخ مبادئ التعايش السلمي من خلال نشر ثقافة المحبة والوئام وإرساء مبادئ حقوق الإنسان بين الجميع، وضرورة عمل الحكومات على تحسين الواقع الثقافي والارتقاء بواقع التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، في قصر السلام ببغداد، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر والوفد المرافق له، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.

وأكد رشيد أن العالم يحتاج إلى انتفاضة في مجال التعليم والثقافة والفنون، موضحاً أن الشعب العراقي عانى لسنوات من تراجع خطير في هذه القطاعات بسبب الظروف الصعبة التي شهدها في العقود الماضية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس العراقي على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، والتوسع في حجم المساعدات الإنسانية للعوائل الفلسطينية المحاصرة.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إن المنظمة عقدت العديد من المؤتمرات والندوات للخروج بتوصيات ومقررات لتجاوز المشكلات التي تواجه دول المنطقة على صعيد التربية والثقافة"، مؤكدا أن العراق بلد يستحق أن يعطى قيمته الثقافية والحضارية، مشددا على أن التنوع العراقي حاضر في المشهد الثقافي بشكل متميز.