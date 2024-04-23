سوناك يعلن زيادة الانفاق الدفاعي لبلاده إلى 2.5% بحلول 2030

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، زيادة الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وقال سوناك - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في العاصمة البولندية وارسو اليوم الثلاثاء "أُعلن اليوم أكبر دعم لدفاعنا الوطني منذ أجيال؛ سنزيد الانفاق الدفاعي إلى أساس جديد يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وهذا يبدأ من اليوم ويزيد بشكل مطرد كل عام".

مشروع قانون ريشي سوناك في رواندا سيصبح قانونًا

سيصبح مشروع قانون رواندا، الذي اقترحه ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، قانونا أخيرا بعد انتهاء مواجهة برلمانية في وقت متأخر من الليل.

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني

وقوبلت خطط إرسال بعض طالبي اللجوء إلى أفريقيا بانتقادات شديدة، لكن مشروع القانون أقر يوم الاثنين عندما تخلى مجلس اللوردات عن معارضته.

أضاف سوناك في بيان "لن يقف شيء في طريقنا" الآن لانطلاق الرحلات الجوية، لكن لا يزال من الممكن تعطيل الخطة بسبب الطعون في المحاكم.

وقبل تمرير مشروع القانون، قال رئيس الوزراء إن الرحلات الجوية إلى رواندا ستقلع في غضون 10 إلى 12 أسبوعا، دون هدفه الأصلي في الربيع.

ووصف في بيان يوم الثلاثاء تمرير مشروع قانون رواندا بأنه "ليس مجرد خطوة إلى الأمام بل تغيير أساسي في المعادلة العالمية بشأن الهجرة".

أشار : "قدمنا مشروع قانون رواندا لردع المهاجرين الضعفاء عن القيام بعمليات عبور محفوفة بالمخاطر وكسر نموذج الأعمال للعصابات الإجرامية التي تستغلهم، سيسمح لنا تمرير هذا التشريع بالقيام بذلك ويوضح تماما أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن تتمكن من البقاء، ينصب تركيزنا الآن على إطلاق الرحلات الجوية ، وأنا واضح أنه لن يقف شيء في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح."

لكن وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر وصفت خطة رواندا بأنها "وسيلة للتحايل باهظة الثمن".

كما انتقدت جمعيات خيرية المخطط، حيث وصفته جماعات حقوق الإنسان الرائدة بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وخلال تقرير تلفزيوني مباشر لمراسل بي بي سي للشؤون الداخلية توم سيموندز في كاليه صباح الثلاثاء، صعدت مجموعة من حوالي 30 مهاجرا على متن قارب صغير على الشاطئ ويمكن رؤيتهم متجهين إلى بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة.

الهجرة غير الشرعية

وردا على سؤال حول اللحظة بعد فترة وجيزة خلال مقابلة مع بي بي سي بريكفاست ، قال وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون إن تمرير مشروع القانون كان "لحظة تاريخية" ، وأن الردع سيكون محسوسا عندما تنطلق الرحلات الجوية.

وأضاف "ستبدأ الأعداد صغيرة لكن سيكون هناك إيقاع منتظم للرحلات، سيتم ترحيل آلاف الأشخاص في نهاية المطاف إلى رواندا وسيبدأ التأثير الرادع".