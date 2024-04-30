محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والمرافق العامة

تزامنًا مع حلول عيدي القيامة وشم النسيم..

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة تزامناً مع حلول عيدي القيامة وشم النسيم موجهًا بإلغاء كافة الاجازات والراحات خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ووجه محافظ أسيوط، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتعمل على مدار 24 ساعة على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك للإبلاغ الفوري عن أي شكاوى وحلها بشكل فوري فضلاً عن متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتعامل مع المخالفين بكل حسم طبقاً للقانون.

وشدد المحافظ، على متابعة الحالة العامة للشوارع والميادين الرئيسية ورفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة مع الاهتمام بأعمال الانارة والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد ومتابعة مواقف السيارات والسرفيس لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة والتنسيق مع مسئولي المرور لنشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة لضبط حركة مرور السيارات في محيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم حدوث اختناقات وتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

وكلف اللواء عصام سعد مسئولي الصحة بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ فضلاً عن التنبيه على مسئولي التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كافة الحدائق وفتحها أمام المواطنين فضلاً عن المعديات سواء العامة أو الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين مع ضرورة مراجعة كافة المعدات للتأكد من صلاحيتها وسلامتها لافتًا إلى تخصيص خطوط ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها على الأرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات والتعامل السريع معها.