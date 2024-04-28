الأحد 28 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل النزيف وتخسر77.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة  بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد موجة خسائرها الحادة متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 77.3 مليار جنيه،  ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي    1.768.8 تريليون جنيه.

تراجع  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 4.9%  ليصل إلى مستوي  24639 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4.72%  ليغلق عند مستوى5714 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.8%   ليغلق عند مستوى 8097 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم   2.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين  المصريين والعرب وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.

 

 

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