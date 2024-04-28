البورصة تواصل النزيف وتخسر77.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد موجة خسائرها الحادة متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 77.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.768.8 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوي 24639 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى5714 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 8097 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.