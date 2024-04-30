وفد وزارة الصحة يختتم زيارته لمستشفيات كفرالشيخ

لمتابعة جاهزيتها لتطبيق التأمين الصحى الشامل

اختتم وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمود الديب، مساعد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوفد المرافق لهما من حياه كريمة؛ لتفقد المستشفيات المرشحة للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة كفرالشيخ، ومتابعة جاهزيتها لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن متابعة مشروعات إنشاء عدد من المستشفيات وأعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، للمشروعات القومية، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الصحة، و إسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد وفد وزارة الصحة عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة من بينها، "مستشفى سيدى غازى، ومستشفى بيلا المركزى، ومستشفى الحامول المركزى، والمجمع الطبى الجديد، ومستشفى بلطيم التخصصى، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى الرياض المركزى".

وكان الوفد قد تفقدَّ مستشفى العبور للتأمين الصحى، ومستشفى مركز الأورام، والأرض المخصصة لإنشاء مستشفى كفرالشيخ الجديدة، ومركز طب وجراحة العيون، ومستشفى كفرالشيخ العام، ومركز أبحاث الكبد والقلب بكفرالشيخ، ومستشفى سيدى سالم المركزى، ومستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى فوة المركزى، ومستشفى فوة للتأمين الصحى، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين التخصصى.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن وفد وزارة الصحة جاء لمتابعة سير العمل بمستشفيات محافظة كفرالشيخ، وفي ضوء إستعدادات الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في 5 محافظات من بينها محافظة كفرالشيخ، ويتم متابعة جاهزية مستشفيات المحافظة لتطبيق المنظومة بالإضافة إلي متابعة أعمال تأهيل الوحدات الصحية الخاصة بمشروع حياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، بما يشمل الإنشاء الجديد، أو التطوير، أو استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمى فى المنشآت الصحية بالمحافظة، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات طبقاً للمعايير المعتمدة، وتطبيق نظم التشغيل وتدريب الأطقم والكوادر الطبية والتمريض وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

‏‎وأكد أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملاً وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، والذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفرالشيخ للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

وأوضح أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " مستشفي بيلا المركزى، بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، وأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزى "، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

ووجه وكيل وزارة الصحة؛ الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً بحسن معاملة المواطنين.