شون وصوامع المنيا تستقبل 57 ألف طن من محصول القمح

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 57628 طن و469 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وشدد القاضي، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وجه المحافظ مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً ، انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15إبريل الجاري ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة؛ لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع ، والهناجر، والشون، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن عن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024، الاثنين 15 إبريل الجارى بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، و ضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضي نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

وأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين ، بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط ،و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى .