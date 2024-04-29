إعلام عين شمس تناقش طرق مواجهة المخاطر الإلكترونية

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع ووحدة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة بعنوان المخاطر الإلكترونية وطرق التصدى لها.

وأقيمت الندوة في إطار الاهتمام بأمن المعلومات وتزايد الحرص على الوصول لأفضل درجات الأمن السيبراني ورصد المخاطر الإلكترونية وطرق التصدى لها، وتزامناً مع افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية كأول مركز يقدم خدمات الذكاء الاصطناعي في مصر وشمال إفريقيا.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

عميد إعلام عين شمس تشرح أهمية الأمن السيبراني

افتتحت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام جامعة عين شمس فعاليات الندوة موضحة أهمية الأمن السيبراني المتزايدة فى ظل التطور التكنولوجي، ودوره فى مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأضافت عميد إعلام عين شمس أن المجرمين يستخدمون أدوات جديدة ويبتكرون خططا مستحدثة لتحقيق أهدافهم باستخدام التكنولوجيا، وهو ما يجعل الشركات والهيئات تحدث التدابير الأمنية الإلكترونية باستمرار لمواجهة الاستخدامات السلبية المتطورة للهجمات الإلكترونية والإنترنت المظلم.

وخلال الندوة أشارت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة إلى بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعي كما قدمت تعريفا بأنشطة وحدة التضامن الاجتماعي المتنوعة ومبادرة الطالب المنتج.

حاضر باللقاء المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات بمجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس إدارة التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور تهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى الطلاب بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية معلوماتهم وبياناتهم.

كما تطرقت الندوة لشرح مفهوم الذكاء الإصطناعى وآليات الإحتيال والإبتزاز وطرق التعامل السليم والآمن مع التكنولوجيا، وأساليب الإستفادة من الإنترنت وحماية الأبناء من مخاطره.

كما أبرزت الندوة آليات استغلال الوسائل التكنولوجية والإنترنت فى توجيه الشباب واجتذابهم لتوجهات غير مرغوبة، بالإضافة إلى عرض لأنواع الإنترنت السطحى والعميق والمظلم.

كما تم توضيح كيفية تفادى مخاطر الإنترنت المظلم، وكيفية حماية أنفسنا من بعض الخدع المشهورة والشهيرة فى مجال الاختراق واستغلال البيانات واستهداف الأفراد.

كما استعرضت الندوة الطرق السليمة والآمنة لاستخدام التطبيقات المختلفة وكيفية التعامل معها بشكل جيد وآمن.

وأشار المهندس وليد حجاج إلى التعريف بالهندسة الإجتماعية وكيفية اجتذاب الشعوب أو تغيير مفاهيمها وعاداتها وتقاليدها من خلال الهندسة الإجتماعية التى تستخدمها الدول من خلال دراسة سلوك الشعوب وثقافتها وديانتها لبث محتوى غير مقبول فى شكل مقبول.

وأوضح كيف تستطيع منصات التواصل الاجتماعي أن تكون أرض خصبة لنشر معلومات مضللة وغير حقيقية وكيف تستخدمها الدول فى الحروب وكيف يتم استهداف واختراف شبكات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والغاز.

كما تم استعراض التفاصيل المتعلقة بالأمن المعلوماتى وأركانه والأمن الشخصى والأمن الرقمى والأمن السيبرانى والهجمات التى نتعرض لها وكيف يتم ردعها، وكيفية التعامل مع حالات الإبتزاز والجهات التى نتوجهه إليها للحصول على حقوقنا، شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من طلاب الكلية.