آداب عين شمس تعقد ندوة عن المتحف اليوناني الروماني

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث ندوة بعنوان المتحف اليونانى الرومانى وسيناريو العرض الجديد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، تنظيم الدكتورة نجلاء محمود عزت رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة .

افتتحت الندوة الدكتورة نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة ورحبت بالحضور وأوضحت سبب إختيار موضوع الندوة، وهو إعادة إفتتاح المتحف اليونانى الرومانى بعد إغلاق دام ١٨ عاما .

أوضحت بعد ذلك أن المحاضرين هم أعضاء اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف، وهم متخصصين فى مجال علم المتاحف والآثار اليونانية والرومانية.

محاضرات ندوة آداب عين شمس

وتكونت ندوة آداب عين شمس من ثلاث محاضرات على النحو التالي: المحاضرة الأولى: ألقاها الدكتور أسامة عبد المجيد وهى بعنوان المتحف اليونانى الرومانى ومعايير متاحف القرن الواحد والعشرين. وقد أوضح الدكتور أسامة أحدث النظريات فى مجال العرض المتحفي وكيف تم تطبيق هذا من خلال المتحف اليونانى الرومانى، كما وجه سؤال للحاضرين: لماذا لا يكترث معظم الناس بزيارة المتاحف؟ وقد أعرب من خلال الإجابة أن أسلوب العرض الخاطئ وعدم التركيز على الموضوعات المرتبطة بالحياة اليومية ربما يكون أحد الأسباب. هذا وقد قامت أ. د علية حنفي، المتخصصة فى علم البردى اليونانى، بالتقديم والتعليق على هذه المحاضرة.

أما المحاضرة الثانية في ندوة آداب عين شمس ألقاها الدكتور صبحى عاشور وعنوانها "مقتنيات وسيناريو المتحف اليونانى الرومانى ومستقبل الدراسات الكلاسيكية فى مصر".

وعرض عاشور المقتنيات الأثرية المختلفة من تماثيل للإسكندر الأكبر، والملوك البطالمة والأباطرة الرومان، وتماثيل للآلهة، وشواهد قبور، وأوانى فخارية، و نقود. هذا بالإضافة إلى مشاهد محاكاة للسوق العامة فى الإسكندرية، والمنازل الرومانية، وطريقة سك النقود قديما. وقد قدم المحاضرة وأدارها أ. د فايز يوسف، المتخصص فى الأدب والديانة الرومانية.

وبالنسبة للمحاضرة الثالثة في ندوة آداب عين شمس ألقتها الدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف اليونانى والرومانى ،إذ تكلمت عن تاريخ تأسيس المتحف، وأسباب إغلاقه، وعرضت أسلوب عرض المقتنيات الأثرية ما قبل إغلاق المتحف.

وانتقلت بعد ذلك لتوضيح عدد طوابق المتحف، وعدد قاعته، وسيناريو عرض القطع من حيث التاريخ الزمنى والموضوعات. واختتمت المحاضرة بعرض فيديو أخذ الحاضرين فى جولة شارحة لكل أجزاء المتحف ومقتنياته.

وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة، شهادات تقدير للمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس تكريماً لهم.