مدير عام تعليم قوص يتفقد ديوان الإدارة القديم

تفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، ديوان عام الإدارة القديم بشارع المنشية راففه الزيارة احمد عطا مدير إدارة الأمن بالإدارة وهانى انيس المسؤول الاعلامي للإدارة .

وأكد المدير العام، ضرورة الانضباط الإدارى والتشديد على العاملين للحضور مبكرا والالتزام بخطوط السير الموجهين وإعلام مسؤول التوقيع والدفتر بأى تغيير طارىء فى خطوط السير بشكل مسبق ، كما أجرى عدة اتصالات بالسادة مديرى المدارس لمطابقة توقيت حضور السادة الموجهين و زوار المدرسة، مشيرًا إلى أن تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بضرورة المتابعة الميدانية لدوواوين الإدارات والمدارس للوقوف على الجاهزية الخدمية والإدارية والمهنية بالتزامن وقرب مواعيد عقد إمتحانات آخر العام والتى ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

من جانب آخر واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشه السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل مواطنين من مختلف مراكز المحافظة ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .