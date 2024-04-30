لفطار سريع.. طريقة عمل لوتس فرنش توست بالموز

لوتس فرنش توست من الوصفات اللذيذة الغنية بالفيتامينات؛ لإحتوائها على الموز، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

لوتس فرنش توست

طريقة عمل لوتس فرنش توست

المقادير

- الخبز : حسب الرغبة (خبز البريوش)

- البيض : 1 حبة

- حليب : كوب

- سكر : 50 جم

- القرفة : ملعقة صغيرة

- كريمة : 50 جم (كريمة اللوتس)

- الموز : نصف حبة

- الزبدة : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الآيس كريم : كوب (بنكهة فانيليا)

طريقة التحضير

لعمل لوتس فرنش توست ..في وعاء اخلطي البيض مع الحليب، والقرفة، والفانيليا، والسكر جيداً حتى تختلط المكونات ويذوب السكر.

غمسي خبز البريوش في خليط البيض والحليب من الجهتين حتى يتشرب الخليط.

في مقلاة على نار هادئة، ذوبي الزبدة، وحمصي شريحة خبز البريوش من الجهتين حتى تكتسب اللون الذهبي.

في طبق التقديم ضعي قطع البريوش المحمصة، وزيني بشرائح الموز والآيس كريم ،ثم أضيفي كريمة اللوتس على الوجه وقدميها على الفور.

فوائد تناول الموز

تنظيم سكر الدم

يحتوي الموز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تقلل الجذور الحرة

يحتوي الموز، مثل العديد من الفواكه والخضروات الأخرى، على مضادات الأكسدة المهمة لمكافحة الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، البكتين ، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج ، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.

يعزز الهضم ويدعم صحة الأمعاء

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الانتظام والمساعدة في الهضم، يمكن أن يكون الموز غير الناضج مفيدًا لصحة الأمعاء نظرًا لمحتواه من النشا المقاوم ، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تغذي البكتيريا "الجيدة" في أمعائك.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون ، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.