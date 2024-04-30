مدرس بكلية الحاسبات: البرمجة تدخل في كل مجالات الحياة (شاهد)

قال الدكتور محمد محمود عبدالوهاب مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إنّ الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجية المتقدمة من الصناعات التي يسهل استغلالها في الحصول على دخل كبير للبلد دون الحاجة إلى بناء مصانع كثيرة وتكبد تكاليف كبيرة.

البرمجة

وأضاف عبدالوهاب في حواره برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "أتحدث عن البرمجة كمجال أكبر وأكثر اتساعا، فكل شيء نستخدمه الآن يعتمد عليها، مثل التابلت والغسالة والتلفزيون والثلاجة والسيارة، أي أن المجال دخل في كل تفاصيل حياتنا الشخصية التي نتعامل معها يوميا".

وتابع المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة: "البرمجة هي اللغة التي نتحاور بها مع الأجهزة كمبرجمين لإيصال الأوامر وما نريد تنفيذه، ولا توجد شركة او وظيفة ليست في حاجة إلى البرمجة".

تعليم البرمجة

وواصل: "يجب الاهتمام بتعليم البرمجة، ويمكن بدء تعلمها من سن سابقة على الصف الثالث الابتدائي، فبرامج تعليم البرمجة ممكنة، ويجب أن تكون في أساس تعليم الشباب في المراحل التعليمية المبكرة".

وكان الرئيس السيسي، قال أمس إن مصر في حالة لديها كوارد بشرية متقدمة كانت ستضيف الكثير إلى الدولة المصرية”، موضحًا أنه ينبه الأهالي بالوقوف بجانب أولادهم الطلاب لكي يتم تعليمهم التكنولوجيا، مضيفًا: "لو موقفوش مع ولادهم الطلاب في ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان تعلموهم المجال ده فرصة إننا نبقى أغنياء، هتبقى قليلة".

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الممكن أن يستوعب عمالة كبيرة ويجب تجهيز العنصر البشري للاستفادة من ذلك.

وتابع: "بقول لكل أسرة مصرية عندها ولاد في إعدادي وابتدائي، إذا كنتم عايزين تعملوا أولادكم وبلدكم حاجة خليكم في اللي بأتكلم فيه دلوقتي، لازم بصلتنا تكون في هذا القطاع والاتجاه"، مشددًا على أن هناك دولًا عدد سكانها لا يتعدى الملايين، ويشتغل في مجالات التكنولوجيا عمالة بشرية كبيرة جدًا.

ونوه بأن 95% من مصر صحراء وليس لدينا إلا الإنسان، ولابد أن نهتم بتعليمه، مشددًا على أن هناك جامعات وكليات وبرامج بعدد ضخم جدًا باستهداف أرقام كبيرة في التكنولوجيا.