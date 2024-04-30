ما هو المنخفض السودانى الذي يضرب الإسكندرية؟

يشهد طقس محافظة الاسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية ربيعية حيث يشهد اليوم نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، وانخفاض فى درجات الحرارة ودلك تزامنا مع تعرض البلاد لمنخفض السودان الموسمى وتستمر الأجواء ربيعية خلال هذا الأسبوع على أغلب الأنحاء، والطقس ليلا مائل وخلال ساعات الصباح الباكر مائلا للبرودة، يكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة العظمى 22°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 19°م وهي مشابهة لليلة أمس.

كانت قد شهدت عروس البحر المتوسط تغيرات مناخية ملحوظة خلال العقد الأخير، وهي ظاهرة تلاحظ في معظم دول العالم، إلا أن الإسكندرية كانت الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات بين محافظات مصر. حيث شهدت تغيرات في مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، حيث تقدمت أو تأخرت النوات عن مواعيدها المعتادة، وتباينت الظواهر الجوية المصاحبة لهذه النوات سواء من حيث كثافة الأمطار أو درجات الحرارة.

كشفت هيئة الارصاد الجوية ، عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس تتعرض لها البلاد لمدة 5 أيام قادمة أبرز سماتها عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة كل ذلك تزامنا مع منخفض السودان الموسمى.ومن المتوقع سقوط الأمطار علي مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء تصل إلى حد السيول هناك، ليغطي معظم أنحاء البلاد السحب التي تؤدي إلي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

الجدير بالدكر ينشأ منخفض السودان نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة.

ومنخفض السودان هو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى يمتد شمالا ويصل في بعض الأنحاء إلى بلاد الشام وأوروبا، ويطلق علية الباحثون عدة مسميات، والمنخفض الجوى الأثيوبى، ومنخفض الحبشة الجوى، ومنخفض البحر الأحمر.

عادة ما يكون منخفض السودان هو السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط علي جنوب البلاد في فصل الربيع كما ستشهده بعض المناطق خلال الثلاث الأيام القادمة، حيث الفرصة موجودة وقائمة لسقوط الأمطار علي جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تحذير الارصاد من ارتفاع درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تبدأ موجة حارة تشهدها المنطقة اعتبارًا من يوم الجمعة وتصل ذروتها يوم الأحد، مع توقعات بوصول درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 31 درجة مئوية.

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