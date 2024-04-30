جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم حفلًا بمناسبة يوم الطفل

نظمت أمس جامعة برج العرب التكنولوجية حفلًا مميزًا بمناسبة يوم الطفل، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، وبإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأستاذة الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والأستاذ الدكتور علاء عرفة وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة رشا يقوت وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية لشؤون التعليم والطلاب.

وجاء الحفل تأكيدًا على اهتمام جامعة برج العرب التكنولوجية بالجانب الإنساني والاجتماعي، بجانب مسيرتها المتميزة في العملية التعليمية، وتحرص الجامعة على المشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية على أهمية الاحتفال بيوم الطفل، ودور الجامعة في رعاية هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، مشيراً إلى إن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية دعم ومساندة الأطفال، وتوفير بيئة مناسبة لهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودمجهم في المجتمع.

عروض فنية وثقافية وألعاب ومسابقات ترفيهية وتقديم هدايا ووجبات طعام للأطفال

وأشار "الجوهري" إلى أن جامعة برج العرب التكنولوجية تتعاون مع مختلف المؤسسات والجمعيات لرعاية الاطفال والأيتام، وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى إسعادهم ودعمهم.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، كلمات ترحيبية من إدارة الجامعة واتحاد الطلاب، وعروض فنية وثقافية، وألعاب ومسابقات ترفيهية، وتقديم هدايا ووجبات طعام للأطفال.

كما لعبت إدارة رعاية شباب الجامعة، بتوجيهات من الكابتن عصام القاضي، دورًا هامًا في تنظيم هذا الحفل، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب عبد الرحمن إبراهيم، حيث حرصت الإدارة والاتحاد على توفير جميع مستلزمات الحفل، والإشراف على مختلف الفعاليات، وتقديم الدعم للأيتام الحاضرين.