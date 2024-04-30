مع الاحتفال بعيدهم.. ماذا قدمت الدولة لعمال مصر؟ (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "مع الاحتفال بعيدهم.. ماذا قدمت الدولة لعمال مصر؟".

أولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بعمال مصر وهو ما انعكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العاملة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم.

المشروعات القومية

وعلى مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع.

خفض معدلات البطالة

ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام، فضلا عن إسهام المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في توفير الملايين من فرص العمل.

وكان للسيسي دور بارز ورئيسي في دعم هذا الملف دعما كبيرا، فقد سبق أن أصدر قرارات عديدة أبرزها، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، أدان سابقًا الأعمال الإجرامية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ، بقصف مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، مجددا تضامنه ومساندته لعمال وشعب فلسطين في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وأعلن اتحاد عمال مصر خلال بيان، إدانته للقصف الإسرائيلي الذي طال مقر اتحاد عمال فلسطين، والذى يعد مقرا خدميا اجتماعيا مدنيا، يتكون من خمسة طوابق، وكان يقدم خدمات عديدة للعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، من بينها روض للأطفال وقاعات للدراسة ومرافق اجتماعية مدنية أخرى”.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، أن عمال مصر ومنظماته النقابية، يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية والعربية ، بتحمل مسؤلياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، مضيفا إن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، من أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأعلن اتحاد عمال مصر تضامنة مع الشعب الفلسطيني الأبي، ومساندته المطلقة لعمال فلسطين”، مجددا إدانته القوية لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من اكتوبر 2023 والتي خلفت إلى 31000 شهيد و72000 جريح وآلاف المعتقلين والمفقودين ممن لقوا حتفهم تحت الركام، وآلاف النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال والشيوخ العزل.

اتخاذ مواقف تضامنية مع عمال وشعب فلسطين

وناشد اتحاد عمال مصر، المنظمات النقابية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ببروكسيل، من أجل اتخاذ المواقف التضامنية اللازمة مع عمال وشعب فلسطين، وحشد جميع وسائل الضغط في سبيل الوقف الفوري للجريمة البشعة في تاريخ الإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.