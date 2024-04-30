المؤبد لـ"موظف بالمعاش" أنهى حياة زوجته لشكه في سلوكها

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، موظفًا بالمعاش بالسجن المؤبد، لإدانته بإنهاء حياة زوجته لشكه في سلوكها بمركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 32341 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 2957 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 مايو، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أسامة ن م ال" 44 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "ري ذ ع أ" مدرسة، لشكه في سوء سلوكها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين - كتر) وأدوات (مادة كاوية - مبيد حشري قابل للاشتعال)، وقام بالدلوف خلسة للمسكن والاختباء بإحدى الحجرات متربصا بالمجني عليها وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وشل حركتها وكبل يديها وكال لها عدة طعنات بسلاح الجريمة (سكين) قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث ما بها من إصابات أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قد أقر بأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليها وإنما كان غرضه تشويه وجهها لشكه في سوء سلوكها.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سايس بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل شخص عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الجيزة.

المشدد 7 سنوات لسايس أنهى حياة شخص في الجيزة

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5116 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم س. ع، 41 سنة، سايس، قتل ح. ع عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن لاحظه حتى انهال عليه ضربا منتيها بدفعة من نافذة مسكنهما قاصدا من ذلك قتله، فأحدث اصابته التي أودت بحياته في الحال.

ومن جهة اخرى أحالت نيابة مدينة نصر، المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت والتى تبلغ من العمر 10 أشهر وقتلها بعد ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

إحالة المتهم بهتك عرض الرضيعة جانيت السودانية للمحاكمة العاجلة

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم عامل بمطعم كشري متهم بالتعدي على طفلة حتى الموت وألقى بجثتها داخل حديقة عامة في الشارع بمدينة نصر.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية، عامل الدليفري المتهم بقتل الطفلة جانيت تبلغ من العمر 10 أشهر، وتحمل الجنسية السودانية، بعدما خطفها وهتك عرضها، وطالبت النيابة بسرعة التحريات التكميلية للواقعة وأخذ عينة مخدرات من المتهم.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، مبررًا ذلك بأنه مريض نفسي ومكنتش مركز والشيطان قالي دي مش هتعرف تتكلم.

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة كان موجودا في العمارة، ووقتها تعطل الأسانسير في الدور الـ 12، قبل أن يتدخل إثنان من السودانيين لمساعدته، مُشيرًا إلى أن الرضيعة لفتت انتباهه فقرر العب معها ثم اختمر في ذهنه تفريغ الشهوه فيها ومش هتعرف تتكلم واسبها.

وواصل: "نزلت علي السلم بسرعة، ورحت بيها للجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض وحاولت تفريغ الشهوه فبدأت بالصراخ فكتمت أنفاسها خوفا من فضح الأمر لكنها ماتت في إيدي" بدون قصد مني.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى، وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليها كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا»

كما استمعت النيابة لأقوال حارس العقار الذي تقطن به طفلة مدينة نصر مع أسرتها والذي كشف عن هوية المتهم الذي تردد على العقار في توقيت معاصر مع توقيت اختفاء طفلة مدينة نصر جانيت.