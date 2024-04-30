أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2024، بعد هبوط واضح على مدار الأيام القليلة الماضية وفيما يلي نستعرض تطورات سوق الدواجن والبيض بمصر.

الدواجن اليوم في الأسواق

سعر الدواجن البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 81 و82 جنيها.

سعر الدواجن الساسو بين 88 و89 جنيها.

كتكوت أبيض تسليم المزرعة 29 جنيها.

كتكوت ساسو يسجل تسليم أرض المزرعة 18 جنيها.

دواجن أمهات بيضاء تسليم أرض المزرعة بين 74 إلى 76 جنيها.

انخفاض البيض

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين بنسبة 31.3% حيث سجلت الأسعار حاليًا 143 جنيها للكرتونة الأبيض مقابل 185 جنيها خلال شهر رمضان.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم البقري بالأسواق

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و380 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيهًا.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

هبط سعر السمك البلطي إلى 93 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك الماكريل 110 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر قشر البياض بين 120 و160 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 107 و120 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر سمك موسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البربورن 1 بين 90 و140 جنيها للكيلو، أما البربون 2 فتراوح بين 65 و75 جنيها.

البوري 1 فتراوح بين 100 و150 جنيها، أما البوري 2، فتراوح بين 85 و95 جنيها.