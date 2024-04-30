أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2024، بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع، أما في بنك البركة سجل 47.80 للشراء، 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

أسعار الذهب العالمي

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2320.54 دولار للأونصة (أوقية). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2331.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة في السياسة النقدية".

وربح الذهب قرابة أربعة بالمئة حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.