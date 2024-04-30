سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه صباح اليوم

سادت حالة من الاستقرار على سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، في البنك المركزي المصري بعدما شهدت موجة من الارتفاعات.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 30-4-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.85 جنيه للشراء، 47.99 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.27 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 59.95 جنيه للشراء و 60.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 35.04 جنيه للشراء و 35.15 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 52.48 جنيه للشراء و 52.64 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.69 جنيه للشراء و 30.78 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.60 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن أسعار العملات في مصر تتأثر بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.