الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجه سان دوني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق سان دوني من جزر رينيون، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو المقبل.

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الأهلي يواجه الجزيرة في نصف نهائي كأس مصر للسلة


‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
‏‎ وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب وتحفيز اللاعبات على تقديم أفضل ما لديهن للتأهل إلى الدور المقبل.
‏‎ وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على السجون الكيني في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.

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