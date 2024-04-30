سيدات الأهلي يواجه سان دوني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق سان دوني من جزر رينيون، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو المقبل.



‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

‏‎ وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب وتحفيز اللاعبات على تقديم أفضل ما لديهن للتأهل إلى الدور المقبل.

‏‎ وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على السجون الكيني في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.