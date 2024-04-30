الأهلي يواجه الجزيرة في نصف نهائي كأس مصر للسلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.





‏‎من المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والجزيرة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة أكتوبر وتمثل محطة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب.



وكان رجال سلة الأهلي قد تأهل للمرحلة الأخيرة لنهائيات بطولة افريقيا للأندية «BAL» التي تقام رواندا.



رسالة الخطيب



وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى اللاعبين بسبب حالة الانضباط والالتزام على مدار الموسم بالكامل، والوفاء بالعهد الذي قطعه اللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم. وأشاد بحرص عبد الله عبد السلام كابتن الفريق على مشاركة عبد الحليم عبو وحسام يوسف أثناء رفع كأس البطولة، وهو ما يكرس لأخلاق ومبادئ النادي.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر إلى الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، على إدارته الهادئة والرزينة للمباريات الصعبة، وعدالته في اختيارات اللاعبين على مدار الموسم بالكامل.

وأكد رئيس النادي أن الموسم الاستثنائي الذي قدمه «رجال الطائرة»، كان يستحق تكريمًا من نوع خاص، بإهداء عناصر الفريق هدية عبارة عن العملة التذكارية التي تحمل شعار الأهلي.