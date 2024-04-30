كلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية تنظم قافلة بيطرية لقرية أبيس الثامنة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، قافلة بيطرية خدمية تدريبية لقرية أبيس الثامنة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورعبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية .

أكد الدكتور محمود المغربى القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع السكندري وتدريب طلاب الكلية، ولفت أن القافلة ضمت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التخصصات الإكلينيكية بالكلية حيث قاموا بالكشف وتشخيص وعلاج أمراض وجراحات الحيوانات الصغيرة والكبيرة والدواجن بالمجان، واضاف أن القافلة شارك فيها طلاب المستوى النهائي بالكلية للتدريب العملى.

وتم خلال القافلة الكشف وتقديم العلاج لعدد 442 حالة ما بين أبقار وجاموس وأغنام، وماعز، وخيول، ودواجن، وشهدت إقبالاً كثيفاً من أهالى القرية حيث أعربوا عن شكرهم للجامعة وطالبوا بتكرار القوافل دوريا .

كلية التمريض



وفي سياق اخر نظمت كلية التمريض مؤتمرها الطلابي الأول والذى عقد تحت عنوان " تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض" وذلك بمقر الكلية وبحضور أ.د.نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، وأ.د.حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسادة رؤساء الأقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وبحضور العديد من الشخصيات القيادية واعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية و السادة ممثلي الجهات والهيئات والقطاعات والوزارات المختلفة بالاسكندرية وأيضا ممثلي المجتمع المدني والصحافة والاعلام لدعم الشباب و الطلاب في مسيرتهم تجاه التنمية المستدامة.

وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر أكدت أ.د. نفرتيتى حسن زكي عميد الكلية، أن التنمية المستدامة هى مبدأ أساسى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وأكدت أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنميةالمستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هى إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأشارت أ.د.حنان حسني الشربيني، إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفه عامة وطلاب كليه التمريض بصفه خاصة تجاه التنمية المستدامة و التي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهوريه الجديدة، واضافت أن الكلية شرفت بتقديم نماذج طلابية واعية قدر المسؤولية تعمل تجاه المستقبل بخطى واعدة وتضمنت المشاركات العلمية للطلاب بالمؤتمر علي عدد ١١ عرض تقديمي و بحث علمي وأيضا ١٠ بوسترات في مجال التنميه المستدامة.

FB_IMG_1714380167966

FB_IMG_1714380171245