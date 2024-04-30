أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الحديد بالأسواق المحلية والمصانع المصرية، حالة من الأستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2024، وأعلنت شركة حديد عز في رسائل نصية للتجار والموزعين لديها، أنها قررت تثبيت أسعار الحديد لشهر مايو 2024 عند مستويات 40700 جنيه وهي نفس مستويات أبريل 2024.

وأعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، استقرار أسعار حديد التسليح في الأسواق عند نفس مستويات بداية شهر أبريل 2024، حيث تعلن الشركات اسعارها بشكل شهري للتجار والموزعين، وجرى إعلان أسعار شهر ابريل والتي شهدت هبوط ملحوظ، وجاء إعلان حديد عز تثبيت أسعاره عند نفس مستويات أبريل وهو ما يعتبر خبر إيجابي للسوق.

وقال الزيني، إن سعر الطن للمستهلكين بالنسبة لشركة عز يتراوح بين 41.5 ألف إلي 42 ألف جنيه بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار بعد خفض أسعاره تسليم أرض المصنع إلي 40700 جنيه للطن.

وأضاف أن اسعار شركة السويس للصلب الكرام منذ مطلع شهر أبريل تم خفضها إلي 40500 جنيه تسليم أرض المصنع للتجار ويصل المستهلك بعد إضافة التكاليف تقريباً 41300 جنيه تقريباً.

وأشار الزيني إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.

أسعار الحديد بالأسواق المصرية:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40945 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 309 جنيها عن الأسعار الأسعار المسجلة الإثنين

سجل حديد عز نحو 42559 جنيه مسجلا ارتفاع قدره 111 جنيها.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاى يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت بالأسواق

سعر طن أسمنت الرمادى 2182 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 64 جنيها .

سجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيها.