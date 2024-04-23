«شباب الصحفيين» تدعو لتعميم حملة مقاطعة الأسماك: المواطن هو الحل

أشادت جبهة شباب الصحفيين بحملة مقاطعة الأسماك التي انطلقت من شباب بورسعيد وامتدت إلى 7 محافظات هي الإسكندرية والسوبس والإسماعيلية والغربية وبني سويف ودمياط والشرقية، ردا على رفع التجار أسعار الأسماك بطريقة مبالغ فيها ودون أي أسباب منطقية.

أكدت الجبهة أن الحملة حققت نتائج مبهرة خلال أول 48ساعة فقط، واضطر التجار إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 30 إلى 50%.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة، في بيان اليوم الثلاثاء: كل التحية إلى أبناء بورسعيد البواسل ومحافظهم الشجاع اللواء عادل الغضبان، الذي شاركهم في حملة المقاطعة ورفض الذهاب إلى سوق الأسماك أثناء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمحافظة لمتابعة الأسعار، وهذا مؤشر جيد يعكس بكل صدق وإخلاص تفاعل المسئول مع أبناء محافظته، وهذا النهج الجديد لم نشاهده إلا في دولة 30 يونيو الجديدة.

أضاف طواله: ضربة البداية من بورسعيد كانت قوية وموجعة لمعدومي الضمير الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح طائلة على حساب رجل الشارع البسيط، وامتدادها إلى باقي المحافظات أصبح حتمي لمواجهة جشع التجار.

أشار رئيس الجبهة إلى أن معركة الوعي التي نراهن عليها دائما تزداد يوما بعد يوم وتنضج في ظل إيمان المواطنين الشديد بجهود الحكومة في خفض الأسعار من خلال الرسائل الوطنية للدولة المصرية في تخفيف الأعباء عليهم

وجهت الجبهة رسالة إلى كل مواطن في كل المحافظات: خليك إيجابى وشارك في المقاطعة بالاستغناء حتى لو أنت قادر، تضامنا مع البسطاء وحتى يكون درسا قاسيا لمن تسول له نفسه رفع الأسعار وفق هواه ودون أي ضوابط.