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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك تمنح العميد الأفضلية

اتحاد جدة
اتحاد جدة

اختتم الهلال واتحاد جدة استعداداتهما للمواجهة المنتظرة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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بنزيما يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال


ويدخل الهلال والاتحاد المواجهة المرتقبة اليوم ولدي كل منهما طموحات كبيرة من أجل تحقيق الفوز، مما يجعلها مواجهة قوية وكبيرة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال في الملك

التقى الاتحاد بنظيره الهلال، في 16 مباراة في بطولة كأس الملك، وذلك قبل مواجهة اليوم الثلاثاء.
ونجح اتحاد جدة تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما فاز الهلال في 5 مواجهات،  وحسم التعادل 4 لقاءات.
وكان يرغب الهلال في تأكيد سيطرته هذا الموسم على مواجهاته مع العميد، بعدما حقق الفوز فى أغلب المواجهات التي قادها أمام الاتحاد.
بينما يأمل اتحاد جدة في تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال والاتحاد في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب عبد الله الدولي، كما تُنقل المواجهة عبر قناة ssc السعودية.

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