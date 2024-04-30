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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم

اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 30 - 4 - 2024، حيث تراجعت أسعار بعض أصناف الخضراوات وانخفاض الفاكهة بالأسواق في مصر.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: 11.65 جنيه.

سعر كيلو البطاطس: 15.15 جنيه.

سعر الليمون: 29.25 جنيه.

سعر كيلو البامية: 47.55 جنيه.

سعر كيلو الملوخية: 19.66 جنيه.

سعر كيلو الكوسة: 14.22 جنيه.

سعر ورق العنب 49 جنيها

سعر كيلو البسلة 25 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا 14 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.

سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.

سعر التفاح الأخضر 100 جنيه.

سعر التفاح الأصفر 40 جنيها.

سعر كيلو البرقوق: 35.74 جنيه. 

سعر الفراولة من 7 إلى 11 جنيها.

سعر الجوافة من 10 إلى 18 جنيها.

سعر الرمان من 10 إلى 22 جنيها.

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