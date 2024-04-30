أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 30 - 4 - 2024، حيث تراجعت أسعار بعض أصناف الخضراوات وانخفاض الفاكهة بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: 11.65 جنيه.
سعر كيلو البطاطس: 15.15 جنيه.
سعر الليمون: 29.25 جنيه.
سعر كيلو البامية: 47.55 جنيه.
سعر كيلو الملوخية: 19.66 جنيه.
سعر كيلو الكوسة: 14.22 جنيه.
سعر ورق العنب 49 جنيها
سعر كيلو البسلة 25 جنيها.
سعر كيلو الفاصوليا 14 جنيه
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.
سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.
سعر التفاح الأخضر 100 جنيه.
سعر التفاح الأصفر 40 جنيها.
سعر كيلو البرقوق: 35.74 جنيه.
سعر الفراولة من 7 إلى 11 جنيها.
سعر الجوافة من 10 إلى 18 جنيها.
سعر الرمان من 10 إلى 22 جنيها.