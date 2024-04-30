عاجل
تعرف على سعر الذهب صباح اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن فلسطينية سحب وأمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق.. درجات الحرارة الاحتلال يقتحم مدينة الخليل وشرق طولكرم فجر اليوم حزب الله اللبناني يعلن استهدافه لمواقع للجيش الإسرائيلي اليوم
الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل الموقعة المنتظرة.. التاريخ ينحاز لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يبدو أن تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ ينحاز للعملاق البفاري قبل المواجهة المنتظرة اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي يشهدها ملعب إليانز آرينا.

txt

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد


ومن المقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

تواجه ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ في 26 مباراة من قبل، حيث نجح العملاق البفاري في تحقيق الفوز في 12 لقاء، بينما فاز الملكي في 11 مواجهة للميرنجي، فيما انتهت 3 لقاءات بالتعادل.
وتعد مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ الأكثر خوضًا في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 26 مباراة.
ومن المقرر أن تُنقل مباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الطويلة الماضية.

مواد متعلقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

نجم الأهلي السابق: لم أتوقع فوز الزمالك بثلاثية في غانا
الجريدة الورقية