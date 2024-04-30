قبل الموقعة المنتظرة.. التاريخ ينحاز لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

يبدو أن تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ ينحاز للعملاق البفاري قبل المواجهة المنتظرة اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي يشهدها ملعب إليانز آرينا.



ومن المقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

تواجه ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ في 26 مباراة من قبل، حيث نجح العملاق البفاري في تحقيق الفوز في 12 لقاء، بينما فاز الملكي في 11 مواجهة للميرنجي، فيما انتهت 3 لقاءات بالتعادل.

وتعد مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ الأكثر خوضًا في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 26 مباراة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الطويلة الماضية.