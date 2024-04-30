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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ وريال
بايرن ميونخ وريال مدريد

عشاق كرة القدم العالمية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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ويبحث بايرن ميونخ عن الفوز على ريال مدريد، في المباراة التي يستضيفها ملعب إليانز آرينا معقل العملاق البفاري.
بينما سيرغب ريال مدريد بقيادة الداهية الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الخروج بنتيجة إيجابية لحسم التأهل في لقاء العودة على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق البفاري بألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تُنقل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في أدواره الاقصائية.

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