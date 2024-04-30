اتحاد المصريين بالخارج ومجلس الشباب المصري ينظم ندوة عن الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بموسم الحج

نظم مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور "محمد ممدوح"، مع عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ندوة وحوار نقاشي ، تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية وتجريم الإتجار بالبشر".

حضر الحلقة النقاشية، الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري واللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، والمستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلاميا شاركت رقية عبد الشافي، صحفية ومسؤولة ملف المصريين في الخارج ببوابة الوفد الإلكترونية، وعدد من الخبراء وشباب الجامعات.

عادل حنفي يحذر: لا حج لحاملي تأشيرات الزيارات بأنواعها هذا العام

وخلال الاجتماع أوضح "عادل حنفي" نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية ، أن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت بيان رسمي بأنه لا يجوز الذهاب للحج بدون تصريح من المملكة العربية السعودية.

ولفت عادل حنفي، إلى إطلاق السعودية مبادرة تسمى "طريق مكة" لتسهيل كافة السبل للحجاج ، وبذلك لن يصرح لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها وكذلك تأشيرات خدمة الحجاج من أداء فريضة الحج .

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية، إلى أن هناك نوع من الإتجار بالبشر يحدث في موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، وتقوم الدولة بالقضاء عليه، منوها أن المملكة العربية السعودية لن تسمح بأي مخالفة او تلاعب في موسم الحج هذا العام، مطالبا جميع الحجاج بالالتزام بالتعليمات وعدم التحايل والتلاعب والمجازفة الغير قانونية لأداء فريضة الحج.

وتحدث عادل حنفي، عن القرارات الجديدة الخاصة بموسم الحج في السعودية، مؤكدا تشديد المملكة العربية السعودية هذا العام على المخالفين، مقدما كافة الضوابط للحاج لأداء الفريضة بشكل بسيط وقانوني وآمن.



وأشاد حنفي، بدور الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية والحد منها، وإيجاد فرص عمل وحلول بديلة للشباب، مشددا على ضرورة توعية الأسرة والمجتمع من خطورة تلك الظاهرة .

واختتم حنفي حديثه التأكيد على ضرورة توفير وتفعيل الحماية القانونية للمصريين في الخارج، خاصة بالمملكة السعودية، لافتا أنه مطلب متكرر منذ سنوات من المغتربين، يجب على الدولة والجهات المعنية النظر إليه الفترة الحالية وتفعيله.

مجلس الشباب المصري يشيد بدور الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية



من جانبه ذكر الدكتور "محمد ممدوح" رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ، أهمية فريضة الحج كونه الركن الخامس من أركان الإسلام ، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية بملف الهجرة غير الشرعية والطرق التي تتخذها لمواجهة هذه الظاهرة ، والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتحسين ظروفهم الاقتصادية ، وخصوصاً في المحافظات الأكثر هجرة غير شرعية .

ونوه " ممدوح"، إلى أن تدني قيمة العملة المصرية أمام العملات الاجنبية والعربية الاخرى، هو سبب قدوم الشباب على الهجرة غير الشرعية والسفر للعمل في الخارج، لذلك وجب تعاون جميع المؤسسات والوزارات المعنية لإيجاد حلول بديلة وفرص عمل محترمة للشباب، ومن يرغب في السفر فيكون بعد تأهيل وتدريب ليكون جاهزا للعمل في الخارج باحترافية وكرامة.

محمد عبد النعيم: ظاهرة الهجرة غير الشرعية منتشرة بشكل كبير في الدول الأوروبية

وطالب المستشار محمد عبد النعيم، بتكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوعية الأسر والمحافظات الأكثر تصديرا لها، لافتا الى ان تلك الظاهرة منتشرة بشكل كبير في الدول الاوروبية، ويوجد الكثير من المتشردين هناك، لذلك يجب الوقوف وتكثيف الجهود في الداخل والخارج للقضاء عليها.

بوابة الوفد: يجب فرض عقوبات صارمة ضد سماسرة الموت على مرأى ومسمع الجميع

وأثناء الاجتماع، نوهت أيضا الصحفية رقية عبد الشافي، عن ضرورة توعية الأسرة المصرية خاصة " الأم"، لخطورة الهجرة غير الشرعية على أبنائها، وتكثيف الورش والندوات للحديث في هذا الأمر الهام، وتسليط الإعلام بشكل أوسع الضوء على تلك الظاهرة.

واستكملت، كما يجب أيضا فرض عقوبات شديدة وصارمة على كل من يشارك في تلك الظاهرة والمخاطرة بحياة الأفراد، واستغلال حلمهم في العمل وجلب الاموال لتحسين وضعه ومعيشته، لكي يكونوا عبرة للجميع ومن تسول له نفسه المشاركة في هذا الأمر.

وأشادت بما تقوم به الدولة المصرية ووزارة الهجرة من حملات قوية للمحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، للتوعية من مخاطر تلك الظاهرة وتوفير بدائل امنه للشباب، هذا بالإضافة لدور المركز المصري الالماني للهجرة والتوظيف في تدريب وتأهيل الشباب وتوفير بدائل امنه لهم.

وأضافت، أيضا ما يقوم به اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، من جهود لتوفير فرص عمل للمصريين مع الجانب الايطالي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .



وأكد جميع الحضور على ضرورة التوعية بداية من الأسرة والمدرسة والجامعات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، وتكثيف العمل على تلك الظاهرة من كافة الجهات المعنية والوزرات وكذلك الإعلام.



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