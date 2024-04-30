ناقد رياضي : هدف وسام أبو علي أمام مازيمبي الأفضل بالبطولة القارية حتى الآن

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن هدف وسام أبوعلي مهاجم الأهلي في شباك مازيمبي الكونغولي من أفضل الأهداف التي سُجلت في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "سامسون اكينولا مهاجم الزمالك كان خارج الحسابات تماما، لكن منذ بداية الموسم وهو يحاول تقديم أقصى جهد، وعندما يشارك في المباريات يحاول تسجيل الأهداف".

وأضاف: "الزمالك حقق نتيجة جيدة على دريمز، ولم يسبق أن فاز أي نادي مصري على فريق غاني بثلاثية نظيفة، في ملعب الخصم ووسط جماهيره".

وواصل: "الزمالك تجاوز بركان صعب للغاية، بعدما فاز على دريمز الغاني، خصوصا في ظل تدهور نتائج العاب الصالات، وحال الخروج من دريمز كان الوضع سيكون كارثي، والفوز في غانا انقذ النادي من ازمات كثيرة".

وتابع: "موضوع الغرامات المالية سيؤثر على نادي الزمالك كثيرا، ولكن لدي ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تجاوز الصعوبات وتحقيق الكونفدرالية، ولا يجب الانشغال بما يتردد عن فوزي لقجع وتدخلاته من اجل نهضة بركان، والزمالك سبق وتوج باللقب على حساب الفريق المغربي".