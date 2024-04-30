محمد فاروق: الأهلي يفعل تجديد عقد كولر بعد النهائي الإفريقي بزيادة 30٪

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على حسم مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي مازيمبي الكونغولي للمرة الخامسة على التوالي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تلقي تأكيدات نهائية من رئيس النادي بتفعيل تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين قادمين بشكل رسمي عقب مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في شهر مايو المقبل".

وتابع:"محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتفق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تفعيل تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين وبزيادة 30٪ عن قيمة عقده الحالي مع النادي ".