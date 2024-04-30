متحدث الزمالك : النادي يواجه أخطاء إدارية سابقة تستوجب المُسألة القانونية

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، على أزمة المحترف خالد بو طيب وإيقاف القيد عن النادي.

وقال متحدث الأبيض:

- أزمة بوطيب؟ حاجة تغيظ وتضايق ومش كورة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك.

- نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب.

- اللي حصل في 14 قضية على نادي الزمالك أخطاء إدارية فادحة كانت تستحق المساءلة.

- احتفال مصطفى شلبي؟ مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه.