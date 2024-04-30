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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

متحدث الزمالك : النادي يواجه أخطاء إدارية سابقة تستوجب المُسألة القانونية

بوابة الوفد الإلكترونية

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، على أزمة المحترف خالد بو طيب وإيقاف القيد عن النادي.

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وقال متحدث الأبيض:
- أزمة بوطيب؟ حاجة تغيظ وتضايق ومش كورة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك.

- نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب.

- اللي حصل في 14 قضية على نادي الزمالك أخطاء إدارية فادحة كانت تستحق المساءلة.

- احتفال مصطفى شلبي؟ مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا  ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه.

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