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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم: مراعاة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على التناسب بين المناهج الدراسية والخريطة الزمنية للعام الدراسي في المدارس. 

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جاء ذلك خلال تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني" فيما يخص التعليم قبل الجامعي. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي في المناهج الدراسية المقررة والخريطة الزمنية للعام الدراسي. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن التوازن بين المناهج الدراسية ومدة العام الدراسي يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.

بناء المناهج الدراسية

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى بناء المناهج الدراسية بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.

واهتمت وزارة التربية والتعليم كذلك بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها امتهت من إطار المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد بعد عقد حوار مجتمعي. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى بدء بناء المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الإعدادية لتطبيقها على الصف الأول الإعدادى في العام الدراسي المقبل 2024-2025. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها تستعد لإجراء حوار مجتمعي للتوافق حول الإطار العام للمناهح الدراسية في مرحلة الثانوية العامة. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تعمل على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.

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