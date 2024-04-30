أبرز تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بعض الأمور المتعلقة بشأن أزمة بوطيب موضحا انها ليست كرة قدم، كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك.

وتابع في حديثه نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب.

وأضاف يوجد عدد 14 قضية على نادي الزمالك أخطاء إدارية فادحة كانت تستحق المساءلة.

وعن احتفال مصطفى شلبي؟ أشار إلى أن اللاعب كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه.